Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Семья уехавшего в США Андрея Бурковского заработала в России 300 млн за год

Семья уехавшего в США Андрея Бурковского заработала в России 300 млн за год

У отца Андрея Бурковского несколько успешных бизнесов в России.Пока одни следят за творческими путями артистов, другие присматриваются к тому, что остается «за кулисами» — к семейным бизнесам и финансовым итогам.

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