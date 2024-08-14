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Царьград

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Кардиолог Гандельман раскрыл, как влияет отказ от сахара на давление

Кардиолог Гандельман раскрыл, как влияет отказ от сахара на давление

Герман Гандельман заявил, что снизить давление можно, отказавшись от одного продукта.Снизить артериальное давление, а заодно вес и параметры фигуры, можно отказавшись от одного продукта.

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