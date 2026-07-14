Патрушев: Байден завёл отношения США с России в болото

Бывший американский лидер Джо Байден завёл отношения Вашингтона и Москвы в болото, из которого Штаты до сих пор не могут найти выход, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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