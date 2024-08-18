Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения.
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