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Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из-за здоровья

Адвокат обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения.

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Комментарии
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Б
Боцман
Расстрелять и ненадо мед помощи. Эти суки ещё требуют уважения к себе и соблюдения прав человека. Когда расстреливали безоружных людей не вспоминали о праве человека. Собакам собачья смерть.
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14 час.

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