АиФ: Приемный сын главкома ВСУ Сырского хочет сорвать получение Киевом танков Глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирается посетить Австралию, чтобы ускорить поставки 49 танков, которые так и не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).