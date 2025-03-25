АиФ: Приемный сын главкома ВСУ Сырского хочет сорвать получение Киевом танков Глава Минобороны Украины Рустем Умеров собирается посетить Австралию, чтобы ускорить поставки 49 танков, которые так и не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии