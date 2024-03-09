Салат «Разбитое сердце» готовлю моим мужчинам. Хочу дать совет…

Летом так хочется воспользоваться возможностью и наготовить кучу вкусных салатов со свежими овощами. Домашние сочные помидоры — именно те овощи, по которым многие скучают больше всего! Салат с яйцом и помидорами Именно для таких любителей подойдет этот салат из помидоров и сыра с яйцом.