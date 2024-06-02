Пожар произошел в резервуаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

Воспламенился резервуарный парк нефтеперерабатывающего предприятия. В резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города) происходит возгорание в резервуаре РВС-10000, сообщают власти Коми.
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