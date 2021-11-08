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На территории Первомайского района проведен мониторинг выполнения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым»

На территории Первомайского района проведен мониторинг выполнения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым»

На территории муниципального образования Первомайский район продолжаются рейдовые мероприятия мониторинга выполнения Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

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