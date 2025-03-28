На северо-западе Польши упал неизвестный дымящийся объект

На польской территории упал «неопознанный объект», информирует полиция Польши.Представитель полиции Анна Матис рассказала журналистам, что падение объекта произошло в Западно-Поморском воеводстве, которое расположено на северо-западе страны.
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