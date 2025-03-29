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Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Бешикташем»

«Галатасарай» лидирует в турнире, набрав 71 очко в 27 матчах. Команда имеет шестиочковый отрыв от идущего вторым «Фенербахче» Жозе Моуринью.

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