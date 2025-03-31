Бастрыкин ждет доклад о нападении на представителей власти в Петербурге

Уже проводится процессуальная проверка Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях в отношении представителей власти в Петербурге.
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