Ироничный тост: подборка мемов для хорошего настроения

Поднимем бокалы (или кружки) за иронию судьбы: пусть жизнь будет похожа на смешное кино. Что важнее в сложной ситуации: сохранять иронию или быть серьёзным?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .