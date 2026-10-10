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«Краснодар» не заслужил идти первым в РПЛ: об этом говорят цифры. Команде Галицкого снова везет?

«Краснодар» не заслужил идти первым в РПЛ: об этом говорят цифры. Команде Галицкого снова везет?

Спорная статистика.«Краснодар» подходит к матчу с «Зенитом» единоличным лидером РПЛ — 21 очко после девяти туров и ни одного поражения.

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