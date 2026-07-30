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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Петросян остается лучшей фигуристкой России. Она должна быть первым номером нашей сборной»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Аделия Петросян остается первым номером сборной.

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