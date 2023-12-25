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Госавтоинспекция Казани совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвели итоги ежегодного конкурса «Заботливая МАМА»

Госавтоинспекция Казани совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвели итоги ежегодного конкурса «Заботливая МАМА»

В рамках профилактической работы Госавтоинспекцией города Казани совместно с ГБУ «БДД» организован и проведен семейный городской конкурс «Заботливая мама», приуроченный ко Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.

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