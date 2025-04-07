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Царьград

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Трамп объявил пошлины на импорт: фондовые рынки Японии и Китая падают

Трамп объявил пошлины на импорт: фондовые рынки Японии и Китая падают

Президент США Дональд Трамп введением пошлин на импорт спровоцировал падение японского индекса Nikkei и бирж Китая.

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