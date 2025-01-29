Известный американский политический обозреватель Такер Карлсон рассказал о том, что демократическая администрация планировала убийство Президента России Владимира Путина для «создания хаоса в качестве защитного экрана».
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