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Вашингтон задерживает агреман: новая российская дипмиссия в ожидании

Вашингтон задерживает агреман: новая российская дипмиссия в ожидании

Москва ожидает от Вашингтона решения по агреману для российского посла. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечает, что ситуация приближается к обеспокоенности, так как запрос на утверждение был направлен еще в декабре прошлого года.

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