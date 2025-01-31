Вашингтон задерживает агреман: новая российская дипмиссия в ожидании

Москва ожидает от Вашингтона решения по агреману для российского посла. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечает, что ситуация приближается к обеспокоенности, так как запрос на утверждение был направлен еще в декабре прошлого года.
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