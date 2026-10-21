Комментатор « Матч ТВ » Георгий Черданцев оценил работу судей в 11‑м туре Альфа‑Банк РПЛ . «Я бы хотел отметить, что непонятно, по какому принципу судьи трактуют нарушения правил.
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