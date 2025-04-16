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Экс-замглавы Минфина: США нечего облагать антироссийскими санкциями

Экс-замглавы Минфина: США нечего облагать антироссийскими санкциями

Сложно представить, каким может быть содержание нового пакета американских санкций против России, поскольку все наиболее чувствительные сферы экономики страны уже находятся под ограничениями, таким мнением поделился Сергей Сторчак, бывший заместитель министра финансов РФ.

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