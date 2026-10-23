🚰 В Керчи жители пятые сутки сидят без воды из-за забитой канализации. Жители просят Аксёнова вмешаться и решить проблему Жители многоэтажки на улице Кирова в Керчи пятые сутки остаются без воды из-за забитой канализации.
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