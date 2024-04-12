Под «гастарбайтерскими народами» мы в данном случае определим следующую ситуацию. Представители народа МАССОВО и ДОБРОВОЛЬНО выезжают в другую страну на работу, которую народ страны, в которую приезжает гастарбайтер, особо не хочет выполнять сам.
Рабские народы Европы
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А от олигархов необходимо избавляться и государство будет получать больше денег и зарплата рабочих вырастет . А эти недоноски пусть сами разбираются со своими баями и сказочными бабаями
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2 час.
Валерий Протасов
Какие дикие первобытные лица на фото! А на Европу стоит посмотреть трезвым взглядом.
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2 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Слова из песни -"Рабы не мы"! Русь ,СССР , Россию -все время ломают через колено. Поболеет Россия и всю эту грязь стряхнет с тела земли. Потому и возрождаемся заново.Так и будет.
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1 час.
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