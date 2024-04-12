Рабские народы Европы

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ А от олигархов необходимо избавляться и государство будет получать больше денег и зарплата рабочих вырастет . А эти недоноски пусть сами разбираются со своими баями и сказочными бабаями

Валерий Протасов Какие дикие первобытные лица на фото! А на Европу стоит посмотреть трезвым взглядом.