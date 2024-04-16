32 нарушения со стороны мотолюбителей выявили в Караганде

Патрульные полицейские города в целях повышения безопасности дорожного движения на постоянной основе ведут профилактическую работу с водителями мопедов, мотоциклов, скутеров и электрических самокатов по соблюдению правил дорожного движения.
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