Закуска из рыбных консервов на праздничный стол

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить на праздничный стол или к семейному ужину простую, но очень вкусную закуску из рыбных консервов, яблока и моркови.