В Петербурге зарегистрировали иск к бельгийскому Euroclear Bank на 2,4 млрд рублей

Это крупнейший по объёму иск частного лица к бельгийскому депозитарию. Президент Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты и совладелец компании «Евроинвест» Юрий Васильев вместе с управляющей компанией «Ингрия» подал иск на 2,4 млрд рублей к Euroclear Bank.
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