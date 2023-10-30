В Петербурге зарегистрировали иск к бельгийскому Euroclear Bank на 2,4 млрд рублей

Это крупнейший по объёму иск частного лица к бельгийскому депозитарию. Президент Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты и совладелец компании «Евроинвест» Юрий Васильев вместе с управляющей компанией «Ингрия» подал иск на 2,4 млрд рублей к Euroclear Bank.