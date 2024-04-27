Театр абсурда
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Театр абсурда

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Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев

Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев

Политнавигатор Затяжная война, которую Россия введет на Украине, выгодна Западу и проходит по его сценарию, в его интересах.

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Комментарии
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radiofree
И &quot;Труд&quot;,а также на &quot;Гудок&quot;.
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10 час.
НС
Николай Савинов
Садулаев,он что идиот или из псих больницы сбежал.Этот дебил даже не знает,что в СВО регулярная армия не участвует.
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10 час.
Сергей Кочегаров
Репрессии России не нужны, а если под суд идут взяточники такие, ка Иванов - это не репрессии, это действие закона.
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9 час.

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