Политнавигатор Затяжная война, которую Россия введет на Украине, выгодна Западу и проходит по его сценарию, в его интересах.
Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев
Комментарии
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radiofree
И "Труд",а также на "Гудок".
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10 час.
НС
Николай Савинов
Садулаев,он что идиот или из псих больницы сбежал.Этот дебил даже не знает,что в СВО регулярная армия не участвует.
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10 час.
Сергей Кочегаров
Репрессии России не нужны, а если под суд идут взяточники такие, ка Иванов - это не репрессии, это действие закона.
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9 час.
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