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«ВСУ не выдержали»: ВС РФ продвинулись в Первомайском, прорвавшись на 1 км на фланге Авдеевки: Новости из Авдеевки к утру 06.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

«ВСУ не выдержали»: ВС РФ продвинулись в Первомайском, прорвавшись на 1 км на фланге Авдеевки: Новости из Авдеевки к утру 06.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

Новости из Авдеевки по состоянию к утру 6 февраля 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в авдеевском укрепрайоне.

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