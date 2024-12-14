Иркутские спасатели провели для школьников урок безопасности на льду. Фоторепортаж

13 декабря для школьников Иркутска организовали урок безопасности на льду. Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» рассказали ребятам об опасностях тонкого льда, о том, как можно спастись, если провалился и как помочь другому в такой ситуации Показали и свою работу.