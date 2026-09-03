На месте «Брянского арсенала» построят новый микрорайон: участок в центре города оценили в 700 млн рублей

Участок земли бывшего завода «Брянский арсенал» площадью почти 12 гектаров выставлен на продажу за более чем 700 миллионов рублей.
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