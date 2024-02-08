Путин заявил о страхе Запада перед Китаем

Западные страны больше боятся Китая, чем России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, запись которого опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля.
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