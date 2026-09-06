Во Франции как и Германии сейчас популярен тот, кто не хочет платить

В Германии "Альтернатива для Германии" остается первой партией.Но без власти. В опросе социологического института INSA АдГ получила 28% голосов, хоть и потеряла 1%.
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