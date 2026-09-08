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Царьград

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Самые популярные грузовики и самосвалы в России: что говорит статистика

Самые популярные грузовики и самосвалы в России: что говорит статистика

Несмотря на рост китайских брендов, в парке седельных тягачей по-прежнему лидируют европейские марки, а среди самосвалов уверенно первенствуют отечественные машины.

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