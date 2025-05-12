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Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером

Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером

Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером. Как сказал журналист Царьграда Александр Бабицкий, с большой вероятностью та "буферная зона безопасности", о которой говорил наш Верховный главнокомандующий, будет включать в себя регионы Украины, о потере которых киевский режим даже не задумывался.

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