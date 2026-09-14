БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: Совсем скоро «зимние беженцы» с востока полностью переформатируют Западную Украину

Александр Широкорад: Совсем скоро «зимние беженцы» с востока полностью переформатируют Западную Украину

Падение последних «фестунгов» Зеленского — Краматорска и Славянска — случится гораздо раньше, чем того ожидают враги России Александр Широкорад Фото: dpa/picture-alliance/TASS Слово «фортеця», что на украинском означает крепость, с некоторых пор россиянам понятно без перевода.

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