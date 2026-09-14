Падение последних «фестунгов» Зеленского — Краматорска и Славянска — случится гораздо раньше, чем того ожидают враги России Александр Широкорад Фото: dpa/picture-alliance/TASS Слово «фортеця», что на украинском означает крепость, с некоторых пор россиянам понятно без перевода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Я работал при Социализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий
- В Казани армяне в костюмах перекрыли движение «крутыми тачками» и открыли пальбу прямо в центре города
- «Это была ловушка!»: Чего на самом деле добились бандеровцы в районе Красного Лимана ценой потери 20 тысяч бойцов
Свежие комментарии
- Бумажный рубль ст...
- Бюджет Великобрит...
- «Северные потоки»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым