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«Не прощает ошибок» и «лучшая трасса в Европе»: что говорят пилоты Формулы 1 о Мадринге

«Не прощает ошибок» и «лучшая трасса в Европе»: что говорят пилоты Формулы 1 о Мадринге

Getty Images / Red Bull Content PoolДве пятничные тренировки Гран При Испании позади — и у пилотов уже сложилось первое впечатление о Мадринге.

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