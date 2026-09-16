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УтроNews

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Фон дер Ляйен предложила разработать оборонную доктрину ЕС со статьёй по образцу НАТО

Фон дер Ляйен предложила разработать оборонную доктрину ЕС со статьёй по образцу НАТО

Согласно статьям 4 и 5 Североатлантического договора, союзники проводят консультации при угрозе безопасности одной из стран, а вооружённое нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

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