Министр иностранных дел КНР рассказал о ключевых направлениях сотрудничества с Таджикистаном

Душанбе, 19 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье в Душанбе после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином провел совместную встречу с журналистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)