Министр иностранных дел КНР рассказал о ключевых направлениях сотрудничества с Таджикистаном

Душанбе, 19 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье в Душанбе после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином провел совместную встречу с журналистами.