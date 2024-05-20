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Китай

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Министр иностранных дел КНР рассказал о ключевых направлениях сотрудничества с Таджикистаном

Душанбе, 19 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье в Душанбе после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином провел совместную встречу с журналистами.

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