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Хоккеисты «Факел Ямала» дважды обыграли «Ахмат-Гранит» в Грозном

Хоккеисты «Факел Ямала» дважды обыграли «Ахмат-Гранит» в Грозном

Хоккейный клуб «Факел Ямал» из Салехарда одержал две победы подряд над «Ахмат-Гранитом» из Грозного в товарищеских матчах.

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