⛈ Сегодня Крым накроют ливни, грозы и град По информации ГУ МЧС России по РК, во второй половине дня и вечером в воскресенье на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы и град.
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⛈ Сегодня Крым накроют ливни, грозы и град По информации ГУ МЧС России по РК, во второй половине дня и вечером в воскресенье на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы и град.