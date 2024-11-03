В Турции сделали неожиданное заявление из-за решения Германии

Решение властей ФРГ о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Европейского союза, который вряд ли продержится долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущих турецкого канала Haber Global.
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