Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ЕСЛИ ТУРКИ ТАКИЕ "СПРАВЕДЛИВЫЕ", ТОГДА ПУСТЬ ОСВОБОДЯТ КИПР И ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ СИРИИ. ПУСТЬ ЗАПЛАТЯТ СИРИИ ЗА СВОРОВА...В России прокомме...
  • людмила михайлик
    Надежда, что Европа отпадет вслед за Америкой и Украина прекратит воеватьОрбан объяснил, п...
  • radiofree
    Независимо кто будет президентом,политика в отношении незалежной останется прежней.И не надо иллюзий в отношении трампа.Орбан объяснил, п...

В Турции сделали неожиданное заявление из-за решения Германии

В Турции сделали неожиданное заявление из-за решения Германии

Решение властей ФРГ о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало дух и единство Европейского союза, который вряд ли продержится долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущих турецкого канала Haber Global.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх