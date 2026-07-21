Kidnapping Is Not A 'Violent Felony': Appeals Court Voids Two More Whitmer Plot Convictions A Michigan Court of Appeals panel on July 20 vacated the convictions of Pete Musico and Paul Bellar, two men a jury found guilty in 2022 of providing material support for an act of terrorism over their connection to the alleged 2020 plot to kidnap Governor Gretchen Whitmer.
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