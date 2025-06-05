Путин поддержал создание пространств для продвижения русского языка в филиалах Наццентра «Россия»

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России одобрил инициативу о создании специальных пространств, посвященных русскому языку, в филиалах Национального центра «Россия».