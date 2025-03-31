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Редкие цветные фотографии Англии 1928 года

Редкие цветные фотографии Англии 1928 года

Конец 1920-х и начало 1930-х фотограф Клифтон Р. Адамс (Clifton R. Adams) провел в Англии, куда отправился по поручению издания National Geographic, чтобы запечатлеть английские фермы, поселки и города, а также жителей Туманного Альбиона на работе и досуге.

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