Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно

«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Гони природу в дверь: она влетит в окно». Н. М. Карамзин «Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать.
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