Военное обозрение

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Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно

Почему восстановление СССР, возможно, частичное – все равно неизбежно

«Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Гони природу в дверь: она влетит в окно». Н. М. Карамзин «Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать.

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Комментарии
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Зоя Копань
А нам это уже надо? Просто надо чтобы вокруг нас были адекватные государства а воссоединение не нужно, вот Окраина славянская и все!
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