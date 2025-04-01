Почему нефть может взлететь выше ста долларов

Возможный удар США по Ирану приведет к росту стоимости нефти и заставит страны скупать ресурс впрок. Так заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в интервью URA.
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