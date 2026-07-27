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В Шахтинске модернизируют ТЭЦ и обновляют тепловые сети

В Шахтинске модернизируют ТЭЦ и обновляют тепловые сети

В Шахтинске продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. На Шахтинской ТЭЦ ведётся поэтапная модернизация: ремонтируют котлоагрегаты №1, №3 и №4, обновляют оборудование электроцеха и главный щит управления.

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