В Шахтинске модернизируют ТЭЦ и обновляют тепловые сети

В Шахтинске продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. На Шахтинской ТЭЦ ведётся поэтапная модернизация: ремонтируют котлоагрегаты №1, №3 и №4, обновляют оборудование электроцеха и главный щит управления.
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