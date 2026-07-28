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Инсайды из укро-серпентария: Федоров отщипнул рейтинг у всех – сейчас его начнут мочить

Инсайды из укро-серпентария: Федоров отщипнул рейтинг у всех – сейчас его начнут мочить

На Украине продолжается грызня вокруг кресла министра обороны, которого лишился Михаил Федоров. Так, РБК-Украина публикует материал, где указывается, что линия поведения Федорова стала сюрпризом для команды Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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