В Пермском Политехе оценили углеродный баланс карбоновой фермы

Статья с результатами опубликована в журнале «Экология и промышленность России». На способность растений поглощать углекислый газ влияют климатические условия, типы почвы, вид, плотность посадки и возраст растений.
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