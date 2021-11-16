Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7

Радость на лицах у людей была! А сейчас... толи от короновируса, толи от кризиса, толи от нато... сдохнешь...

И вам спасибо за тёплые слова. Я сама испытываю очень приятные чувства, сначала собирая эти фото по разным ресурсам, а потом размещая их здесь.

Жанна Чешева

Сергей Сычев Радость на лицах у людей была! А сейчас... толи от короновируса, толи от кризиса, толи от нато... сдохнешь...

Цель убрали, поэтому и лица у людей такие... потерянные... Если раньше мечтали о космосе и пр., то теперь навязывается "вкусно жрать и сладко спать", а от этого радости не может быть, это должно быть редким праздником. А когда праздник - каждый день, само чувство праздника уходит безвозвратно. мы же должны есть, чтобы жить, а не наоборот(((