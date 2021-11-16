1950-е — 1 1950-е — 2 1950-е — 31950-е — 4 1950-е — 5 1950-е — 6 Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Комментарии
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Сергей Сычев
Радость на лицах у людей была! А сейчас... толи от короновируса, толи от кризиса, толи от нато... сдохнешь...
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2 час.
1
Жанна Чешева
N S
Спасибо Автору за несколько минут из прошлого.
И вам спасибо за тёплые слова. Я сама испытываю очень приятные чувства, сначала собирая эти фото по разным ресурсам, а потом размещая их здесь.
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42 мин.
Жанна Чешева
Сергей Сычев
Радость на лицах у людей была! А сейчас... толи от короновируса, толи от кризиса, толи от нато... сдохнешь...
Цель убрали, поэтому и лица у людей такие... потерянные... Если раньше мечтали о космосе и пр., то теперь навязывается "вкусно жрать и сладко спать", а от этого радости не может быть, это должно быть редким праздником. А когда праздник - каждый день, само чувство праздника уходит безвозвратно. мы же должны есть, чтобы жить, а не наоборот(((
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38 мин.
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