Почему на мотоциклах «Урал» и «Днепр» в СССР запрещали ездить без коляски

Фото: brewbooks from near Seattle, USA. Ural motorcycle and sidecar, CC BY-SA 2.0, Wikipedia Тяжелые оппозитные мотоциклы «Урал» и «Днепр» в СССР очень ценились: серьезные внедорожние характеристики позволяли им проходить там, где пасовали автомобили.
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Был такой запрет. Причина в том, что эти две модели имели смещение центра тяжести. Мотоциклы все подпадали под регистрацию в военкомате, но самому владельцу этого делать было не надо, так-как всё происходило автоматически после регистрации в ГАИ.
бред, катался я без коляски, просто это очень страшно, мотоцикл тяжелый и удержать сложно, если упадет поднять одному очень сложно, но ехать просто здорово.
Вот почему у меня сосед с турелью на каляске ездил!)