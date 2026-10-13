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Почему на мотоциклах «Урал» и «Днепр» в СССР запрещали ездить без коляски

Почему на мотоциклах «Урал» и «Днепр» в СССР запрещали ездить без коляски

Фото: brewbooks from near Seattle, USA. Ural motorcycle and sidecar, CC BY-SA 2.0, Wikipedia Тяжелые оппозитные мотоциклы «Урал» и «Днепр» в СССР очень ценились: серьезные внедорожние характеристики позволяли им проходить там, где пасовали автомобили.

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Новый комментарий от пользователя
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Евгений Благородный

Был такой запрет. Причина в том, что эти две модели имели смещение центра тяжести. Мотоциклы все подпадали под регистрацию в военкомате, но самому владельцу этого делать было не надо, так-как всё происходило автоматически после регистрации в ГАИ.